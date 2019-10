Wundtstraße: (noch) kein Verkehrschaos trotz weniger Fahrspuren

Mit der Fahrspurreduzierung soll der Verkehr in die Innenstadt deutlich gedrosselt werden. Dadurch will die Stadt den Floßplatz und die Harkortstraße verkehrstechnisch entlasten. In diesem Bereich gibt es nach Berechnungen des Landesumweltamtes die höchsten Stickstoffdioxid-Werte in Leipzig. Durch die Änderungen sollen hier bis zu 5000 Fahrzeuge weniger pro Tag über die Trasse rollen.