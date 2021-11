XXL Frauenkirche im Restaurant Kastenmeiers

Bei Tina Reichel steht immer die Farbe im Mittelpunkt. Bei ihren abstrakten sowie architektonischen Motiven verwendet sie spezielle Farbe, die ihre Bilder auch im Dunkeln zum Leuchten bringt. So interpretiert sie die bekannten Wahrzeichen von internationalen Metropolen auf ihre Weise. Darunter sind zum Beispiel der Eiffelturm, das Empire State Building oder Notre Dame. In ihrer Einzelausstellung RUSH OF COLOURS zeigt sie einige ihrer farbenfrohen Interpretationen wie beispielsweise die feuerrote Frauenkirche XXL.

Tina Reichel ist die erste Künstlerin, die im Erfurter Dom ausstellen durfte. Ab Ende November ist sie als einzige deutsche Künstlerin im Kontext der EXPO 2021/22 in Dubai vertreten. Vorher stellt sie ihre Werke in Dresden aus. Die Schau ist bis zum 15. Dezember zu sehen. Das Restaurant hat täglich von 17 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Zwischen 15 und 17 Uhr kann man sich die Bilder auch unabhängig von einem Restaurantbesuch anschauen.