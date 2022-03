Zahl der Ärzte 2021 in Sachsen gestiegen

26.529 Ärzte (31.12.2021) leben aktuell in Sachsen. Davon sind derzeit 18.768 Ärzte ärztlich tätig. Dies sind 354 berufstätige Ärzte mehr als im Jahr zuvor. 10.550 davon arbeiten im stationären (+526) und 7.233 im ambulanten Bereich (+187).

Auch im zweiten Pandemiejahr bleibt die Anzahl der Ärzte in Behörden mit 343 über dem Durchschnitt der Jahre vor 2020. „Wenn die Gesamtzahl im Vergleich etwa zum stationären Bereich auch nicht sehr hoch ist, die Schlüsselfunktion dieser Ärzte zum Beispiel in den Gesundheitsämtern ist enorm wichtig.“, so Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer.