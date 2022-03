Zahl der Patentanmeldungen in Sachsen gesunken

Im vergangenen Jahr habe es 604 Anmeldungen gegeben, wie das Deutsche Patent- und Markenamt in München mitteilte. 2020 waren es noch 641, in 2019 wurden 668 Patente eingereicht.

Im deutschlandweiten Vergleich lag der Freistatt 2021 auf Rang 7 und belegte damit den Spitzenplatz unter den ostdeutschen Bundesländern. Pro 100 000 Einwohner wurden in Sachsen der Statistik zufolge 15 Patente angemeldet. Das Wirtschaftsministerium vermutet den Hauptgrund für den Rückgang der Zahlen in den vergangenen beiden Jahren in der Corona-Pandemie. Diese habe sich vermutlich auf die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausgewirkt. Zudem sei in fast allen Bundesländern ein Rückgang der Patentanmeldungen beobachtet worden. (dpa)