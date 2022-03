Zahl der Studierenden an Sachsens Hochschulen rückläufig

Im vergangenen Jahr nahmen 17.300 junge Menschen erstmals ein Hochschulstudium im Freistaat auf. Das waren 1.400 weniger als 2020, wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte. Dabei waren es vor allem weniger Studienanfänger aus Deutschland, die für den Rückgang sorgten. Dafür schrieben sich nach einem coronabedingten Rückgang wieder mehr ausländische Studierende an den Hochschulen ein. Einem Rückgang von 11,3 Prozent bei den deutschen Neustudenten stand ein Plus von 3,4 Prozent bei den neuen Studierenden aus dem Ausland gegenüber. (dpa)