Zahl der Studierenden rückläufig

Die Zahl der Studierenden an den sächsischen Hochschulen ist rückläufig. Im vergangenen Jahr nahmen gut 17.300 junge Menschen erstmals ein Hochschulstudium im Freistaat auf und damit 1400 weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt heute mitteilte. Dabei waren es vor allem weniger Studienanfänger aus Deutschland, die für den Rückgang sorgten. Dafür schrieben sich nach einem coronabedingten Rückgang wieder mehr ausländische Studierende an den Hochschulen ein. Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte, waren im diesjährigen Wintersemester rund 106 000 Studierende an sächsischen Hochschulen immatrikuliert. Das seien 1,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Entwicklung der Studierendenzahlen an den einzelnen Hochschularten ist diesen Angaben nach sehr unterschiedlich. So blieben die Studierendenzahlen an den Kunsthochschulen annähernd konstant. Einen Zuwachs an Studierenden konnten die Verwaltungsfachhochschulen um knapp 5,5 Prozent registrieren.

Quelle: dpa