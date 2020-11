Zeichen der Hoffnung: Leipziger Weihnachtsbaum steht

60 Jahre alt, 21m hoch und vier Tonnen schwer: Die Rede ist vom diesjährigen Leipziger Weihnachtsbaum. Am Mittwoch wurde der grüne Riese gefällt und über Nacht in die Messestadt gebracht. Die Douglasie wurde zusammen mit der Waldwirtschaft Jacob auf einem Privatgrundstück in Schöneck im Vogtland gefunden. Der Eigentümer des Baumes hatte bereits das Fällen beauftragt - ganz unabhängig von der Verwendung als Weihnachtsbaum. Dort stand er unter optimalen Bedingungen.