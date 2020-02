Zeit der Narren und Närrinnen endet

Die Zeit der Narren und Närrinnen ist nun vorbei. Der Aschermittwoch steht traditionell für das Ende der fünften Jahreszeit. Deshalb übergaben am Mittwoch die Narren und Närrinnen schweren Herzens den Rathausschlüssel an die Stadt zurück. Überreicht wurde der durch das Karnevalsoberhaupt Löwin Leila an den Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning. Mit der Übergabe des Schlüssels, gibt Löwin Leila auch ihre Zuständigkeit für die Stadtthemen ab.