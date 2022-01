Zeitenströmung präsentiert multimediale Van Gogh Ausstellung

Ob "Sternennacht", "Caféterrasse am Abend" oder "Mandelbaum in Blüte", die Werke von Vincent Van Gogh sind vielen bekannt und allgegenwärtig. Obwohl er Berichten zufolge nur ein einziges Kunstwerk verkauft haben soll, als er noch lebte, zählt er heutzutage zu den bedeutendsten Künstlern der Geschichte. Mit nur 37 Jahren starb der niederländische Maler, doch seine Bilder überdauern die Zeit. Jetzt ist seine Kunst hautnah in Dresden zu erleben. Nach Paris, Brüssel, Barcelona und Berlin macht die multimediale Ausstellung "Van Gogh - The Immersive Experience" in der sächsischen Landeshauptstadt Halt und bietet seinen Besuchern ein völlig neues Kunsterlebnis.