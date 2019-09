Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße bald fertig

Familienprogramm zur Eröffnung

Am Sonnabend, 28. September, und damit einen Tag vor der Aufnahme des Regelbetriebs feiern die DVB gemeinsam mit der Löbtau Passage die Wiedereröffnung der Haltestelle. Mehrere Rundfahrten starten ab der Tharandter Straße: 12, 14 und 16 Uhr geht es per Bahn mit einer Weltmusik-Band an Bord ohne weiteren Halt durch die Stadt. Um 13 und 15 Uhr können Kinder und Familien in Begleitung der Maskottchen Leo und Emil Emsig die Stadt per Straßenbahn erkunden. Die Tickets sind begrenzt und kostenlos direkt am Fahrzeug erhältlich. Im DVB-Info-Zelt können sich die Besucher all ihre Fragen beantworten lassen, in einer aufgestellten Fotobox passende Schnappschüsse zur Erinnerung machen oder am Glücksrad und beim interaktiven Quiz ihr Wissen testen. Die Löbtau Passage lädt parallel zu einem bunten Familienprogramm mit Clownerie, Kinderschminken und Malwettbewerb ein.

Probefahrten und Abnahme im Vorfeld

Bevor die neue Strecke sicher in Betrieb gehen kann, sind noch aufwändige Probefahrten und Abnahmen notwendig. Nach dem ersten Schienenschliff für die Gleise prüft ein Spezialfahrzeug die Passgenauigkeit der neu installierten Fahrleitungsanlage. Danach befahren mehrere moderne und historische Fahrzeuge den Abschnitt in jeder denkbaren Richtung, um Gleisgeometrie und Bahnsteige zu testen. Ist all dies erledigt, kann die Aufsichtsbehörde die Strecke freigeben. Der Schienenschleifwagen mit seinen oszillierenden Schleifkörpern gibt den Gleisen noch ihren Feinschliff.