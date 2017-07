Zeugen gesucht

Limbach-Oberfrohna – Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, beschädigten Unbekannte einen VW Golf in Limbach-Oberfrohna.

Das Fahrzeug war an der Ecke Christophstraße / Am Ludwigplatz geparkt. Die Täter machten sich dort an dem Wagen zu schaffen und sprühten Bauschaum in die Abgasanlage des Pkw, sodass diese verstopfte.

Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder verdächtige Personen vor Ort gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 / 640 zu melden.