Chemnitz- In Bernsdorf ist ein Radfahrer am Sonntagabend leicht verletzt worden.

Der 51-Jährige geriet in Höhe des Rosenplatzes mit seinem Rad in die Schienen der Straßenbahn und stürzte. Gegenüber der Polizei gab er an, ihn habe ein schwarzer oder dunkelblauer Fiat abgedrängt. Zum Unfallzeitpunkt stand der Mann unter Alkoholeinfluss.

Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.