Zeugen nach Waldbrand gesucht

Freiberg – Die Polizei in Freiberg sucht Zeugen, die Angaben zu einem Waldbrand machen können.

© Sachsen Fernsehen / Symbolbild

Am Dienstagabend rückten Feuerwehr und Polizei kurz nach 19 Uhr, in den Fürstenwald an der Leipziger Straße aus. Dort brannte es auf etwa einem Quadratmeter. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand, bei dem niemand verletzt wurde.

Es wird nunmehr wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Die Polizei in Freiberg sucht nach dem Waldbrand Zeugen.

Wer hat am Abend des 29. August 2017 im Bereich des Fürstenwaldes an der Leipziger Straße Beobachtungen gemacht, die mit der Straftat in Verbindung stehen könnten? Wem sind verdächtige Personen im Wald oder Fahrzeuge am Waldrand aufgefallen?

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 03731 70-0 im Polizeirevier Freiberg zu melden.