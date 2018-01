Zeugen zu Auseinandersetzung und Überfall gesucht

Chemnitz – Die Polizei Chemnitz sucht nach Zeugen zu zwei Straftaten. Zum einen zu einer Auseinandersetzung im Chemnitzer Zentrum und zum anderen zu einem Überfall auf einen Pizzalieferanten.

Die tätlichen Auseinandersetzung soll in der Nacht von Samstag zu Sonntag (20./21. Januar 2018), um Mitternacht herum stattgefunden haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll es zwischen zwei Personengruppen um den Bereich Theaterstraße/Fußgängerübergang zur Inneren Klosterstraße zu einem Streit gekommen sein. Ein 19-jähriger Verletzter wurde nach Information durch die Rettungsleitstelle von Polizisten am Düsseldorfer Platz festgestellt. Er trug Verletzungen davon, die von einem spitzen Gegenstand herrühren, und aufgrund derer er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche in der Nacht zum Sonntag, um Mitternacht, im Bereich Theaterstraße/Übergang zur Inneren Klosterstraße/Düsseldorfer Platz etwas beobachtet, was mit dieser Auseinandersetzung zusammenhängen könnte? Wem sind Personen aufgefallen, die möglicherweise lautstark aneinander geraten sind?

Im zweiten Fall sucht die Polizei Zeugen, die im Fall einer Körperverletzung an einem Pizza-Boten am Samstagabend in der Frankenberger Straße Angaben zum Tathergang machen können. In Höhe der Hausnummer 82 der Frankenberger Straße (stadtauswärts) war es zwischen einem Autofahrer und einem ausliefernden Pizza-Boten zu einer Auseinandersetzung gekommen, von der der 29.jährige Pizzalieferant Verletzungen davon trug. Der Mann informierte die Polizei, währenddessen der Täter mit seinem Auto, vermutlich einem Opel, davon fuhr.

Wer war am Samstag, dem 20. Januar 2018, vor 19 Uhr in der Frankenberger Straße stadtauswärts unterwegs und hat etwas wahrgenommen, was mit dem

Geschehen in Verbindung stehen könnte? Gibt es Autofahrer, denen vor 19 Uhr im Bereich zwischen Florastraße und Helmholtzstraße ein Pizza-Lieferfahrzeug und ein Pkw Opel, sowie dessen Fahrer aufgefallen sind?

In beiden Fällen nimmt die Polizeidirektion Chemnitz Hinweise unter Telefon 0371 387-495808 entgegen.