Zeugin berichtet von Brand in Tiefgarage im Juwelendiebstahl-Prozess

Sie habe noch immer Angst und Panik, wenn sie in den Keller oder eine Tiefgarage gehe, sagte eine 59-Jährige am Dienstag im Landgericht. Die Geschäftsfrau ging am Morgen des 25. November 2019 zu ihrem Auto in der Tiefgarage. Es habe dort verbrannt gerochen, «plötzlich gab es eine Explosion und einen Feuerball in der Ecke». Als sie raus rannte, hörte sie es noch drei oder vier Mal knallen.

Zuvor stand ein Auto direkt vor dem Tor, als eine andere Bewohnerin mit ihrem Wagen gerade raus wollte - und drängte hinein, wie die 61-Jährige schilderte. Am Steuer habe ein Mann gesessen. Ein Polizist berichtete, dass das Feuer von einem stillgelegten Fahrzeug mit falschem Kennzeichen ausging. In dessen Kofferraum wurde Einbruchswerkzeug gefunden.