Zieht ein Igel-Töter durch Dresden? Erneut totes Tier auf Wiese in Gorbitz aufgefunden

Auf Anfrage von SACHSEN FERNSEHEN bestätigt die Polizeidirektion Dresden, dass am vorletzten Sonntag erneut ein toter Igel im Bereich der Herzogswalder Straße in Dresden-Gorbitz aufgefunden wurde. „Die Polizei prüft nun, ob dieser Fund mit den bereits bekannten Fällen in Zusammenhang steht.", berichtet Polizeisprecher Rocco Reichel. Noch unklar sei allerdings, ob das Tier mutwillig getötet wurde. Nach SF-Infos hatte der Igel keine äußeren Verletzungen, wahrscheinlich wurde er vergiftet.