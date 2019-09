Zigarren – wie man den Lebensstil richtig zelebriert

Beim Anzünden selbst wird die Zigarre schräg und die Flamme etwa einen Zentimeter von der Zigarre entfernt gehalten. Zunächst wird der Tabak an der Außenseite des aufgeschnittenen Endes angezündet und dabei die Zigarre stetig weitergedreht, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten. Ist alles gut durchgeglüht, zündet man zuletzt die Mitte der Zigarrenspitze an. Eine gute Zigarre sollte in keinem Fall zu schnell angezündet werden – nur so können sich schon von Beginn an die unterschiedlichen Aromen entfalten. Genau darum geht es bei der oft stundenlangen Genusszeremonie, die von Zigarren-Enthusiasten oft mit einem passenden Getränk abgerundet wird. Am Ende des Prozesses sollte die Zigarre gleichmäßig glimmen.