Zoll verhängt 2021 hohe Geldstrafen für Trickser-Arbeitgeber

Das Hauptzollamt Dresden hat 928 regionale Arbeitgeber im ersten Halbjahr 2021 kontrolliert. Im Fokus der Kontrollen standen dabei illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstöße gegen geltende Mindestlöhne. Allein 441 Baufirmen bekamen Besuch von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls. So teilte es die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit.

Offenbar hatten es die Dresdner Zöllner häufig mit Lohn-Tricksereien zu tun. In der ersten Hälfte vergangen Jahres leiteten sie in der gesamten Region 264 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein. Zum Beispiel weil Mindestlöhne unterschritten, gar nicht oder zu spät gezahlt wurden. Hierbei wurden Bußgelder in Höhe von rund 267.000 Euro verhängt – davon 119.000 Euro gegen Bauunternehmen.