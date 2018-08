Zollfahndungsamt zerschlägt Drogenring

Dresden - Die Rauschfahnder des Zollfahndungsamtes Dresden haben mehr als 400 Gramm Crystal gefunden. Vier tatverdächtige Personen wurden vorläufig festgenommen.

Mit tatkräftiger Unterstützung durch Kräfte des Hauptzollamts Dresden und der Bundespolizei Ebersbach, konnten am Dienstagnachmittag zwei Pkw mit vier Verdächtigen im Bereich Sohland angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten in einem der Fahrzeuge unter dem Beifahrersitz eine Tasche mit über 400 Gramm Crystal fest. Die vier tatverdächtigen Personen wurden vorläufig festgenommen. In der Folge wurden in Dresden zwei Wohnungen, ein Büro und eine Lagerhalle durchsucht.

Dabei konnten mehrfach Kleinmengen an Crystal und weitere Beweismittel sichergestellt werden, die auf den gewerblichen Handel mit Crystal schließen lassen. Dass sich das Geschäftsfeld der Verdächtigen nicht nur darauf beschränkte, wurde bei der Durchsuchung der Lagerhalle deutlich, in der mittels tatkräftiger Unterstützung durch Beamte der Polizeidirektion Dresden große Mengen an Hehlerware, wie hochwertige Fahrräder, neuwertige Motorräder, Baumaschinen etc. aufgefunden werden konnten.

Gegen zwei der vier Festgenommenen erließ das Amtsgericht Dresden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden Haftbefehle.

Am Mittwoch gelang es dann noch ein weiteres Mitglied der Gruppierung, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag, im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung festzunehmen.

Der Schwarzmarktpreis der sichergestellten Betäubungsmittel beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.