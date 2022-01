Zoo Leipzig ausgezeichnet

Der Leipziger Zoo wurde als bester Zoo Deutschlands und als zweitbester in Europa ausgezeichnet. Das geht aus dem Buch „Die Zoowelt in Europa 2020“ und einer damit einhergehenden Rangliste hervor. Seit 2011 wird diese Liste veröffentlicht und bewertet europäische Zoos nach Faktoren wie Besuchern, Bildung und Naturschutz sowie Wirtschaft und Organisation. Seit Beginn an befindet sich der Zoo der Messestadt in den Top 3 Europas. Zoodirektor Prof. Jörg Junhold zeigt sich stolz über diese Auszeichnung und möchte auch in Zukunft den „Masterplan Zoo der Zukunft“ weiterführen.