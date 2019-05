Zoodirektor erhält Sächsischen Verdienstorden

Er gehört zu insgesamt 17 Bürgern, denen Ministerpräsident Michael Kretschmer am kommenden Mittwoch die höchste Auszeichnung des Landes überreicht. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. In der Begründung hieß es, Junhold sei die erfolgreiche Neuausrichtung des Tierparks zum Zoo der Zukunft gelungen. Im Arten- und Umweltschutz setzte der Zoodirektor darüber hinaus europaweit Maßstäbe.