Zora Schwarz beim Kühne-Openair zurück auf der Bühne

Carte Blanche-Chefin Zora Schwarz hat den Lockdown genutzt, um neue Choreografien und Kostüme zu kreieren. Einen Vorgeschmack gab es beim Sommer Open Air in Dresden. Ihre Travestieshow ist inzwischen ein fester Bestandteil der regelmäßigen Sommerevents bei "Kühne grün erleben".

Schon seit mehreren Jahren - inzwischen zum vierten Mal - wurde das Gelände der großen Gärtnerei an der Radeburger Landstraße zum Partyareal mit großer Bühne und Backstagebereich umgebaut. Einmal im Jahr möchte das Team um Betriebsleiter Torsten Kühne den Gästen dieses exotische Eventwochenende bieten und den Besuch der Gärtnerei zum Erlebnis machen. Nicht nur deshalb wurden auch die Parkplatzkapazitäten erweitert. Außerdem gibt es Bauplanungen für einen schöneren, überdachten Bereich für Pflanzen. Kühne zieht u.a. Beet- und Balkonpflanzen und Weihnachtssterne selbst.

Selbstverständlich waren für die Besucher der Sommer Open Air-Veranstaltungen auch die Gewächshäuser geöffnet. Ganz besonders liegt Kühne die hauseigene Hortensienzucht am Herzen. Seine Spezialität aus eigener Zucht: Eine Ballhortensie, die durchblüht und auch harte Winter überlebt.

Bunt und blumig - so war auch die Bühnenshow. Neben den Künstlern von Carte Blanche sorgten noch dazu Schlagersternchen wie die Dresdnerin Anett Schöne mit beliebten Coversongs für Stimmung. So wurde am Wochenende in Dresden sowohl bei den Darstellern als auch bei den Besuchern die Sehnsucht nach buntem Bühnenprogramm und Stimmungsmusik gestillt.