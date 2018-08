Zschonergrundbad erhält Umweltauszeichnung

Beim ersten Kräutergartenfest des NaturKulturBad e.V. schauten fast 700 Dresdner vorbei. Dieser Aktionstag bei hochsommerlichen Temperaturen wurde zu einem weiteren Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. In einer kleinen Feierstunde wurden durch die UN-Dekade Biologische Vielfalt die Naturerlebnisprojekte mit nachhaltiger Nutzung im Zschonergrundbad als offizielles Projekt gewürdigt. In ihrer Laudatio, hob Bürgermeisterin Eva Jähnigen (B'90/Grüne), Beigeordnete für Umwelt und Kommunalwirtschaft der Stadt Dresden hervor, dass dieses Projekt am Rande des LSG Zschonergrund ein herausragendes ist. Sie dankte dem Verein für sein 20jähriges Engagement. Der NaturKulturBad Zschonergrund e.V. hat mit dem Bau des Naturbades und der gleichzeitigen Entwicklung zur Umweltbildungsstätte ein deutliches Zeichen gesetzt, dass Ökologie und Nutzung durch den Menschen gut zusammen geht.