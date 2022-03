Zu wenig Therapieplätze in Sachsen

Sachsen- In Sachsen sind derzeit rund 1.700 Psychotherapeuten tätig. Trotz dessen warten laut Bundespsychotherapeutenkammer rund 40 Prozent der Patienten mindestens drei bis neun Monate auf den Beginn einer Behandlung. Doch das liegt nicht an einem Mangel an ausgebildeten Psychotherapeuthen, sondern an fehlenden Kassensitzen.