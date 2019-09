Leipzig - Am Sonntag wurde in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Sieger der Wahl ist mit (vorläufigen) 32,1 % die CDU. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 27,5 %, gefolgt von der Linken mit 10,4 %, den Grünen mit 8,6 % sowie der SPD mit 7,7 %. Die FDP konnte die 5-%-Hürde mit 4,5 % nicht überwinden. Was halten die Leipziger von diesem Ergebnis?