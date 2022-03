Zugang mit FFP2-Maske

Auch in der Stadtverwaltung Plauen ändern sich die Zugangsregeln. Ab Montag fällt die Zugangsbeschränkung nach 3-G-Regelung für das Rathaus weg. Das betrifft auch die Außenstellen mit Wohnhilfen, Zensus und kommunale Statistikstelle in der Melanchthonstraße; die Gebäude- und Anlagenverwaltung in der Reichenbacher Straße und das Einwohnermeldeamt in der Rathausstraße sowie die Tourist-Information. Künftig erfolgt der Zugang ohne diesen Nachweis, aber weiterhin mit FFP2-Maske. Das regelt nach Auskunft der Stadtverwaltung die aktuell geltende sächsische Corona- Verordnung. (dpa)