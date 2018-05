ZUKOS Sicherheitszentrum in Chemnitz

- mehr als 1.000 Kunden sichern sich europaweit mit ZUKOS ab

- in den letzten 3 Jahren sind über 20 feste Arbeitsplätze am ZUKOS Standort in Chemnitz entstanden, von der Sicherheitsberatung über die Installation, Aufschaltung auf die ZUKOS Notrufleitstelle bis hin zur Wartung und Support, alles aus einer Hand!

- mehr als 30 ZUKOS Sicherheitsberater im gesamten Bundesgebiet

- seit 2014 eigenes Sicherheits- und Technologiezentrum in Chemnitz

ZUKOS Sicherheitssysteme