Zukunft des autonomen Fahrens vorgestellt

Nach intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit wird automatisiertes und vernetztes Fahren in Sachsen auf der Straße sichtbar. Der Auftakt für die »Synchrone Mobilität 2023« erfolgte im September 2015 mit dem Beginn des Verbundprojektes REMAS (Ressourcenmanagementsystem für hochautomatisierte urbane Verkehre), in dem die Aktivitäten verschiedener Fachgebiete zusammengeführt, simuliert und erprobt wurden. Während das Projekt HarmonizeDD die nahtlose Integration des automatisierten und vernetzten Fahrens in den Mischverkehr im innerstädtischen Bereich fokussierte, widmete sich SYNCAR dem vorausschauenden Fahren in Abstimmung mit anderen Verkehrsteilnehmern und Lichtsignalanlagen in urbanen Räumen. Das Projekt AULA beinhaltete die Entwicklung eines automatisierten Elektrofahrzeuges einschließlich einer vollautomatischen Schnellladetechnologie ohne Nutzereingriff. Die Projektergebnisse werden im Rahmen von Fachvorträgen und auf einer Fachausstellung präsentiert. Anhand von Demonstrationsfahrten auf dem Digitalen Testfeld Dresden/Sachsen sollen kooperative Fahrfunktionen im Zusammenspiel mit der Infrastruktur und konventionellen Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr gezeigt werden.