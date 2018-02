Zukunft der Tschechisch-Deutschen Kulturtage gesichert

Ein neuer Name muss her

Die Euroregion Elbe/Labe will den Trägerwechsel nutzen, um den oft als zu lang und sperrig angesehenen Namen des Festivals durch einen kurzen und griffigen Titel zu ergänzen. Dafür wurde auf der Website der Euroregion und bei Facebook ein Namenswettbewerb gestartet. Bis Ende Februar können noch kurze und griffige Namensvorschläge eingereicht werden, die auch den deutsch-tschechischen Charakter der Kulturtage deutlich machen. Die besten Ideen werden prämiert. Die diesjährigen Tschechisch-Deutschen Kulturtage werden vom 25. Oktober bis 11. November 2018 gemeinsam mit dem Collegium Bohemicum im gesamten Gebiet der Euroregion Elbe/Labe durchgeführt. Sie werden rund 80 Veranstaltungen auf deutscher und tschechischer Seite beinhalten. Partnerregion ist der Bezirk Liberec, der sich auf vielfältige Weise präsentieren wird. Die Eröffnung wird in bewährter Weise mit dem tschechischen Generalkonsulat in Dresden organisiert. Die Tschechisch-Deutschen Kulturtage werden finanziell unterstützt von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der Landeshauptstadt Dresden und dem Tschechischen Ministerium für Kultur.