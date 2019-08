„Zukunft gestalten!“ – Chemnitzer Umweltpreis 2020

Chemnitz- Der Startschuss für den Chemnitzer Umweltpreis ist gefallen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. April 2020.

Der Chemnitzer Umweltpreis für Kinder und Jugendliche wird vom Umweltamt der Stadt Chemnitz jährlich anlässlich des „Tages der Umwelt“ ausgelobt. Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 20 Jahren können sich mit ihren Einzel- oder Gemeinschaftsprojekten um die ausgelobten attraktiven Preise bewerben. Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie Jugendeinrichtungen in der Stadt erhielten in den vergangenen Tagen bereits die Ausschreibung per Post. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihr Wissen, ihr Können und ihre Interessen auf wissenschaftlichem Gebiet oder beim praktischen Umweltschutz einzusetzen und kreative und interessante Themen zum Schutz unserer Umwelt mit Engagement zu bearbeiten.

In den zurückliegenden 28 Jahren leisteten unzählige Teilnehmer mit Kreativität, Geschick und Beharrlichkeit beim Forschen und Tüfteln an vielen interessanten Projekten oder mit praktischer Arbeit an unterschiedlichsten Objekten und in der Natur aktiv Beiträge zum Schutz und zur Gestaltung unserer Umwelt. Auch Eltern, Lehrer, Erzieher und Leiter von Arbeitsgemeinschaften leisteten einen bedeutenden Beitrag, Kindern und Jugendlichen die Notwendigkeiten und Möglichkeiten aktiven Handelns zum Erhalt und zur Gestaltung unserer Umwelt zu vermitteln.

Der Chemnitzer Umweltpreis wird von der eins energie in sachsen GmbH und Co. KG, der Südsachsen Wasser GmbH und dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Stadt, direkt im Umweltamt zu den regulären Sprechzeiten, sowie telefonisch unter 0371 488-3601 und 0371 488-3649.