Zukunftsvisionen

Die Diskussion ist Teil der Ideenkonferenz der Verbraucherzentrale Sachen.

Am Mittwoch wurde über die clevere Stadt der Zukunft debattiert und referiert. In den Räumen des Kunstkraftwerks im Leipziger Westen setzen sich Experten, Unternehmen und Bürger mit den künftigen Herausforderungen auseinander. Mobilität und Digitalisierung wurden heiß diskutiert. Stefanie Siegert aus dem Referat Digitales der Verbraucherzentrale Sachsen sieht Chancen und Risiken. Um Vertrauen und Akzeptanz zu schaffen setzt die Verbraucherzentrale auf Transparenz. In ihren Augen soll der Verbraucher von heute die Technologie von Morgen verstehen, um sich auf sie einzulassen. Das sei Ein wichtiger Schritt um die Entwicklung in die richtigen Bahnen zu lenken.