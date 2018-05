Zum Männertag ist mit starken Gewittern zu rechnen

Leipzig – Am Donnerstagabend kann es in der Messestadt zu schweren Gewittern und Hagel kommen.

Leipzig und das Umland müssen am Donnerstag mit den schweren Gewittern rechnen. Bei bis zu 26 Grad können dabei auch Hagelschauer auftreten. Erst in der Nacht beruhigt sich das Wetter. Am Freitag werden die Temperaturen voraussichtlich wieder auf 20 grad fallen. Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst aber wieder mit warmen 25 Grad und einigen Regenschauern.

Neben Leipzig ist am Donnerstagabend auch der Kreis Leipzig, Nordsachsen, der Erzgebirgskreis, das Vogtland und Chemnitz betroffen.