Zum Schulstart: Bitte Rücksicht im Stadtverkehr – Ordnungsamt kontrolliert

„Wie jedes Jahr werden wir verstärkt in der ersten Schulwoche mit unseren mobilen Messgeräten überprüfen, ob sich die Fahrzeugführer an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten halten und nicht zur Gefahr für die Schülerinnen und Schüler werden“, erläutert die Abteilungsleiterin des Gemeindlichen Vollzugsdienstes Jutta Gerschner. Außerdem sind die Teams intensiv im Umfeld der Schulen unterwegs, um die Einhaltung der Parkregeln zu überwachen. Die genauen Einsatzorte ergeben sich aus den Erkenntnissen der letzten Jahre sowie aufgrund von Hinweisen von Bürgern oder der Polizei. Allerdings weiß die Abteilungsleiterin aus Erfahrung: „Oft sind es die Eltern selbst, die durch falsch abgestellte Fahrzeuge die Sicherheit anderer Kinder beim Überqueren der Fahrbahn gefährden.“

Kontrolliert wird insbesondere zu Schulbeginn am Morgen und zum Schulschluss am Mittag und Nachmittag. Derzeit verfügt das Ordnungsamt über drei mobile Messanlagen. Die Sicherheit vor Schulen zählt zusammen mit der vor Kindergärten oder auch Krankenhäusern ganzjährig zu den Schwerpunkten der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung durch das Ordnungsamt. Für das Schuljahr 2018/2019 wird eine Schulanfängerzahl von über 6 000 Kindern in Dresden erwartet.