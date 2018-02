Zum Weltkinderkrebstag weiht der Sonnenstrahl e.V. neue Elternzimmer ein

„Die Eltern bleiben bis zu einem halben Jahr bei uns“, erklärt der Vorstandsvorsitzende des Vereins Andreas Führlich. „Oft wohnt die Mutter während der Behandlung des Kindes hier. Am Wochenende und in den Ferien kommen der Vater und Geschwisterkinder dazu.“ Für die Familien ist die Übernachtung kostenlos. Einen Betrag von 20 Euro pro Nacht und Zimmer übernehmen die Krankenkassen, die weiteren Kosten finanziert der Verein aus Spenden.

Wachsender Bedarf an Elternzimmern durch steigende Patientenzahlen

Der Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten für die Eltern ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Die kleinen Patienten kommen aus einem immer größeren Umkreis, da das Universitätsklinikum spezielle Behandlungen wie die Protonentherapie anbietet. Wurden vor vier Jahren noch durchschnittlich 60 – 80 neue Patienten im Jahr aufgenommen, so sind es jetzt bereits 100. Die neuen Elternzimmer befinden sich im Dachgeschoss im Haus Sonnenstrahl, das bis 2016 als Wohnraum vermietet wurde. Seit dem Auszug der Mieter wurde das Dachgeschoss schrittweise umgebaut. Zunächst entstanden zwei Elternzimmer, doch schnell entschied sich der Verein, die Kapazität noch einmal aufzustocken. Im April 2017 begannen die Arbeiten. Jetzt ist der Ausbau des Dachgeschosses beendet und es stehen vier Elternzimmer sowie ein Beratungsraum zur Verfügung. Er wird sowohl für die ambulante Musiktherapie als auch für die psychosoziale Betreuung der Familien genutzt. Rund 100.000 Euro wurden in den Umbau des Dachgeschosses investiert, finanziert aus Rücklagen und Spendenmitteln des Vereins. Allein die Spardabank stellte 25.000 Euro bereit und eine betroffene Familie übernahm privat den Einbau einer Küche.

Beeindruckende Spendenaktion für die Möblierung der Zimmer

Für die Möblierung der zwei neuen Elternzimmer startete der Verein eine Online-Spendenaktion und sammelte in kürzester Zeit 7000 Euro. „Wir sind überwältigt von der Spendenbereitschaft der Menschen“, freut sich die Schirmherrin des Vereins Helma Orosz. „Jede Position auf unserer Liste - vom Sofa bis zur Müslischale – fand einen Sponsor. 43 Spender haben sich beteiligt.“ Auch der Beratungsraum wurde aus Spenden finanziert.