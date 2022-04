Zurück ins Büro und alles wieder auf Start?

Seit Ende März sind nun offiziell die Corona-Regelungen weitestgehend außer Kraft getreten – was bedeutet, dass von nun an Arbeitgeber ebenfalls wieder in der Hand haben, wie und ob sie Home-Office weiterhin in ihrem Repertoire lassen, oder Arbeitnehmer wieder zurück ins Büro gerufen werden. Und obwohl laut einer Studie von bitcom der Trend des Zuhause-Arbeitens wahrscheinlich weiterhin ein Thema bleiben wird, gaben 45%, also fast die Hälfte der befragten Unternehmen an, die Möglichkeiten des Home-Offices wieder zurückzuschrauben – zusätzliche 27% sogar soweit, dass es gar nicht mehr angeboten werden soll. Über zwei Drittel der Arbeitnehmer wollen also ihre Angestellten auch physisch wieder in die Objekte zurückholen.