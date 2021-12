Zusätzlicher Wochenmarkt am 23.12.

Am Donnerstag, 23. Dezember, wird es einen zusätzlichen Wochenmarkt in der Leipziger Innenstadt geben. So soll laut Marktamt eine zusätzliche Einkaufsmöglichkeit kurz vor Weihnachten geschaffen werden. Die Händler selbst haben sich die zusätzliche Öffnungsmöglichkeit gewünscht. Rund 40 der regulären Wochenmarkthändler und alle Weihnachtsmarkthändler, die in der Vorweihnachtszeit auf den Wochenmarkt ausgewichen sind, haben sich für den Zusatztermin angekündigt. Danach gehen die Leipziger Wochenmärkte in die Weihnachtspause und eröffnen am 7. Januar die neue Saison.