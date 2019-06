Leipzig – Dem Auseinanderdriften von Teilen der Gesellschaft in politischer, religiöser oder familiärer Sicht stellt sich das Theater der Jungen Welt in der kommenden Spielzeit mit dem Motto „Zusammen.Finden“ entgegen. Im Talk verrät Intendant Jürgen Zielinski unserem Moderator Norman Baumgartner wie genau das TdJW die Menschen zusammen führen möchte und was er sich für seine letzte Spielzeit vorgenommen hat.