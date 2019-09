„Zusammen leben“ Thema der Interkulturellen Wochen

"Zusamen leben, zusammen wachsen", unter diesem Motto beginnen in diesem Jahr am 15.September die Interkulturellen Wochen. Eröffnet werden diese vom Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal um 15 Uhr in der Alten Handelsbörse. Das Programm wurde nun im Mütterzentrum in Grünau im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Die Interkulturelle Woche vereint rund 140 Veranstaltungsangebote, 5 Specials und 8 Ausstellungen. Seit vielen Jahren aktiv dabei ist das Mütterzentrum Leipzig. Interkulturelle Engagement ist für den Verein seit vielen Jahren ein wichtiges Thema. Die Interkulturellen Wochen gehen in diesem Jahr vom 15. bis zum 29. September. Das Programm und alle Veranstaltungshighlights finden Sie im Internet unter www.leipzig.de/ikw.