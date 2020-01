Zuschauerrekord beim Hockey Open Air trotz Regen

Eislöwen feiern Derbysieg

Nach einer frühen Führung der Eislöwen durch Jordan Knackstedt entwickelte sich schnell ein hart umkämpftes Spiel, was einem Derby definitiv gerecht wurde. Mit zwei Unterzahltoren brachten sich die Füchse nicht nur zurück in die Partie, sondern auch in Führung. Entschieden wurde das torreiche Spiel erst in letzter Minute. Nachdem Weißwasser kurz vor Ende die Chance verpasste das Tor zum 4:4 zu schießen, setzte Knackstedt den Schlusspunkt, komplettierte seinen Hattrick und sicherte den Eislöwen per Empty-Net-Goal den 5:3-Derbysieg in besonderer Atmosphäre.

Rico Rossi, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir haben gesagt, am Ende des Tages wird einer verlieren und das wollten nicht wir sein! Wir haben großen Willen gezeigt. Es war ein riesiges Event!“

In den Drittelpausen sorgte das DJ-Duo Stereoact für Tanzstimmung. Nicht nur ihr Auftritt in luftiger Höhe auf einer Hebebühne, sondern auch der Karel-Gott-Ohrwurm „Fang das Licht“ heizte den Zuschauern ein. Einen weiteren Höhepunkt im Programm bildete der Show-Run des MotoGP WM-Piloten Jason Dupasquier.