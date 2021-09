Zuverlässig Daten sichern wird immer wichtiger

Anders sieht es aus, wenn Daten vom Mobiltelefon, dem Notebook oder dem heimischen PC Ziel eines Hackerangriffs werden. Immer häufiger ist von schädlichen Programmen zu lesen, die sich auf dem System einnisten, sämtliche Dateien verschlüsseln und für die Freigabe eine Menge Geld verlangen. Ärgerlich, wenn im Vorfeld keine Datensicherung durchgeführt wurde. Doch solch ein Szenario muss gar nicht erst eintreten, um die gespeicherten Informationen in Gefahr zu bringen. Denn selbst die beste Technik versagt irgendwann einmal. In einem solchen Fall sind schnell auch sämtliche Daten verloren. Dann hilft nur noch ein professioneller Dienstleister, wie z.B. die Dresdner Datenretter aus der Region, die Ihnen beistehen, sollte ein Zugriff auf die Daten nicht mehr möglich sein. Mit fachgerechter Diskretion, Vertraulichkeit und Datenschutz werden im Labor Ihre Daten wiederhergestellt. Das alles gibt es zum Festpreis und im Notfall-Einsatz.

Vier Sicherungsoptionen

Um die Gefahren für ein solches Szenario von vornherein zu minimieren, ist es sinnvoll, regelmäßige Sicherungen von den eigenen Daten zu erstellen. Hierfür gibt es eine Vielzahl an Optionen, die sich je nach Situation und individuellem Anspruch nach auswählen lassen. Etwa bietet sich eine DVD oder CD an, um kleine Datenmengen, die sich nicht besonders häufig ändern, zu sichern. Beispielsweise alter Schriftverkehr, Dokumente oder auch Kontakte können so recht einfach gebrannt und damit gesichert werden.

Da der Speicherplatz von DVD und CD recht eingeschränkt ist, bietet sich für die umfangreichere Datensicherung, bis hin zum Abbild des gesamten Systems, ein USB-Stick oder gleich eine in verschiedenen Größen erhältliche externe Festplatte an. Beide haben den Charme, dass sie genug Platz bieten. Ebenso können diese Medien leicht transportiert oder an einem sicheren Ort, wie z.B. in einem Tresor oder Schließfach gelagert werden. Da sie darüber hinaus nicht ständig mit dem System verbunden sind, ist ebenso die Gefahr einer Cyberattacke äußerst gering.

Alternativ hierzu können die wichtigen Daten ebenfalls in einer Cloud gespeichert werden. Hier gibt es zwischenzeitlich einige Anbieter, die für eine monatliche oder jährliche Gebühr einen beliebig großen online-Speicherplatz bereitstellen. In diesen können die persönlichen digitalen Dinge komfortabel hochgeladen und via Passwort und Verschlüsselung vor Fremdzugriff gesichert werden. Zudem hat der User bei dieser Variante auf die Daten stets Zugriff von jedem beliebigem Ort der Welt aus, was ein Vorteil gegenüber den schon beschriebenen Optionen ist. Bleiben Sie also schön wachsam!