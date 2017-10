Zuversicht bei Kretschmer? Krisengipfel in Dresden

Dresden - Von der kommunalen über die Landes- und Bundesebene bis hin zum Europaparlament hat sie Sächsische Union am Abend ins Dresdner Art'otel geladen. Die Partei möchte ihr Wahlergebnis kritisch aufarbeiten. Unter dem Motto „Zuhören. Verstehen. Handeln.“ will die CDU Schwerpunkte für die Arbeit der nächsten Monate festlegen. Über den Krisengipfel in der Landeshauptstadt hat Jonathan Wosch mit dem Generalsekretär Michael Kretschmer gesprochen.