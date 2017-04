Zwei Aufsteiger kämpfen um die Championsleague

Leipzig – Am Samstag um 15:30 Uhr empfängt RB Leipzig den Mitaufsteiger aus Freiburg.

Die Breisgauer konnten sich am letzten Spieltag mit einem 1:0 Sieg gegen Mainz den Sechsten Platz erkämpfen. RB setzt sich derweil auf dem zweiten Platz vom Verfolger Hoffenheim ab. Somit könnte es passieren, dass sich erstmalig zwei Aufsteiger für internationale Turniere qualifzieren.

Das Hinspiel in Freiburg gewannen die Leipziger souverän mit 4:1. Im Rückspiel werden den Leipzigern lediglich Willi Orban und Lukas Klostermann fehlen. Die Viererkette wird wieder mit Marcel Halstenberg besetzt sein. Wer für den Abwerchef Willi Orban spielen wird, lies Trainer Ralph Hasenhüttl noch offen. RB will nach dem dritten Sieg in Folge den Nächsten dranhängen und ´den Championsleague-Platz sichern.