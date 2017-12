Zwei Baustellen zum Wochenstart

Neue Woche - Neue Baustellen in Leipzig, so auch diese Woche. Trotz der winterlichen Temperaturen werden in Leipzig wieder Bauarbeiten aufgenommen. In der Innenstadt wird ab Montag auf der Pfaffendorfer Straße zwischen Tröndlinring und Humboldstraße gebaut. Durch die Bauarbeiten müssen in diesem Abschnit die Rad- und Fußwege gesperrt werden.

In der Berliner Straße wird ebenfalls zwischen der Roscherstraße und der Rackwitzer Straße an der Brücke gebaut, dazu ist eine Umleitung eingerichtet.