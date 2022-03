Zwei der besten Nachwuchswissenschaftler kommen aus Sachsen

Insgesamt wurde der Preis an 10 Personen aus der ganzen Bundesrepublik verliehen, die in den verschiedensten Fachrichtungen forschen. Tobias Meng und Jonas Warneke konnten sich dabei zwischen 155 nominierten Nachwuchswissenschaftlern durchsetzen. Die öffentliche Preisverleihung wird am 3. Mai in einem Livestream übertragen.