Zwei Menschen an Grünen-Infostand angegriffen

Die Polizei hat am Dienstag mitgeteilt, dass ein Angreifer am Montagabend ein Ei auf eine 55 Jahre alte Frau geworfen hat. Ein 40-Jähriger habe ein Foto von dem Mann gemacht. Er sei daraufhin von ihm ins Gesicht geschlagen worden. Beide Opfer seien dabei leicht verletzt worden. Der Angreifer sei in ein Auto gestiegen und davongefahren.