Zwei neue Schulen für Dresden

Die Universitätsgrundschule wird am Standort Cämmerswalder Straße 41 gegründet. An dieser Schule können Eltern aus dem gesamten Stadtgebiet ihre Kinder anmelden, und zwar ebenfalls am 30. August und 4. September jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Weitere Anmeldetermine für die Klassenstufe 2 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Universitätsschule ist ein Projekt der Technischen Universität Dresden und der Stadt Dresden. Sie ist eine Schule mit Schulversuch in städtischer Trägerschaft, an der unter wissenschaftlicher Begleitung innovative Formen des Lehrens und Lernens erarbeitet und erprobt werden. Darüber hinaus wird die Universitätsschule Aus- und Weiterbildungsschule der TU Dresden für zukünftige und derzeitige Lehrkräfte sein.