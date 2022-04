Zwei ostsächsische Grundschulen gewinnen jeweils 1.000 Euro bei der Sparkassen-Digitalisierungs-Initiative

Bildungseinrichtungen und leisten einen Beitrag, um modernes und zukunftsorientiertes Lernen zu ermöglichen.“Neben den beiden ostsächsischen Gewinnern können sich achtzehn weitere Schulen aus Sachsen über eine Finanzspritze in Höhe von 1.000 Euro für die digitale Vernetzung ihrer Klassenzimmer freuen. Gewinnrunden laufen noch Die Aktion „Fit für die Zukunft“ von Sachsens Sparkassen läuft insgesamt einen Monat. Vom 7. März bis 8. April 2022 wird täglich von Montag bis Freitag eine Gewinner-Schule ausgelost, die mit 1.000 Euro eigene Digitalisierungsvorhaben vorantreiben können. „Ob ein Update des Computerkabinetts oder neue Tablets – Mit dem Preisgeld unterstützen die Sparkassen das vernetzte Klassenzimmer“, so Rieger. Dabei ergänzt die Aktion das vielfältige Engagement der Ostsächsischen Sparkasse Dresden für Schülerinnen und Schüler der Region rund ums Thema Digitales. Damit der Umgang mit Computer, Tablet und Co sicher gelingt, begleitet die Initiative „Social Web macht Schule“ Kinder, Eltern und Lehrkräfte bereits seit 2011. Auch im Schuljahr 2021 / 2022 ist die Ostsächsische Sparkasse Dresden wieder dabei und unterstützt mit der Förderung von Schülerworkshops, Medienscout-Ausbildungen für Lehrkräfte und Schüler sowie Elternabende, an denen Mütter und Väter ihre Fragen zu Medien, Medienkonsum und Medienerziehung an fachkundige Experten richten können.