Zwei Sonderausstellungen öffnen im GRASSI Museum

Leipzig- Im Grassi Museum für angewandte Kunst eröffnen am Donnerstag zwei neue Sonderausstellungen. In "Cultural Affairs" können die Besucher „reisende Objekte“ aus verschiedenen Kulturkreisen bestaunen. Dem Betrachter soll so die Wichtigkeit des transkulturellen Austauschs im Bereich Kunst und Design näher gebracht werden. Die zweite Ausstellung "Stühle nur für Kinder" zeigt das breite Portfolio an Kinderstühlen aus aller Welt im Wandel der Zeit.