Gegen 1:35 Uhr in der Nacht auf Sonntag alarmierte ein Zeuge in Anger-Crottendorf die Polizei, weil er zwei Sprayer beobachtete, die sich an einem Stromkasten zu schaffen machten. Sie sprühten ein Graffiti in den Faarben schwarz, silber und gelb, so die Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.