Drei Tote: PKW erfasst Fußgängergruppe in Leipzig

Leipzig- Ein 50-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag im Stadtteil Probstheida in eine Gruppe Passanten gefahren. An der Unfallstelle sind zwei Menschen so schwer verletzt worden, dass sie vor Ort starben. Eine dritte Person erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Das Unglück ereignete sich an der Haltestelle "Franzosenallee" auf der Prager Straße. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus.